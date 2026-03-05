東日本大震災から15年がたち、記憶の風化が指摘される中、重要な役割を果たしている震災遺構。しかし、いま、その維持や管理が曲がり角に差しかかっています。止まったままの時計。置かれたままの上履き。あの日の記憶を、ありのままの姿で伝え続けている福島県浪江町の請戸小学校。福島県で唯一の震災遺構に指定されてから、今年で5年となります。東京から来た家族「テレビで見るより、実際の被害の大きさがよくわかる」その一方