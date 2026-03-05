■これまでのあらすじ流行りのシールに異常な執着をしている亜紀。夫が何を言っても亜紀はヒステリックに言い返すだけで話にならなかった。ある日、夫はショッピングモールで亜紀がシールをめぐって非常識な行動をしているのを見てしまう。たまらず声をかけるが…？シール売り場で大騒ぎをしていた亜紀さんに声をかけたのは、亜紀さんの旦那さんでした。旦那さんはまともな人のようで、娘ちゃんを気遣いつつ、奥さんの代わりに周囲