中国では全人代＝全国人民代表大会が開幕し、今年の経済成長率の目標はプラス4.5％から5％に去年から引き下げられました。北京から中継です。こちらの人民大会堂では先ほど、李強首相が政府活動報告を読み上げ、今後、消費の振興にさらに力を入れる方針を打ち出しました。李強 首相「強大な国内市場の整備に力を入れる。消費押し上げ特別行動を踏み込んで実施する」李強首相は中国国内の経済について「供給過多と需要不足との