伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント準決勝が3月5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。注目の一戦は、振り駒で永瀬九段の先手番に決定。戦型は角換わり3三金型となった。【映像】藤井竜王・名人VS永瀬九段 注目の準決勝伊藤叡王への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。もう一方の準決勝では