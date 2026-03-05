俳優の剛力彩芽が、NHK Eテレの語学番組『中国語！ナビ』（毎週水曜後11：00）に生徒役として出演することが決定。きょう5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組出演者取材会」に登場し、期待と覚悟を語った。【集合ショット】おしゃれなワンピースで登場した剛力彩芽オファーを受けた心境を聞かれ、「この年になると正直、勉強って相当な覚悟がないと続かない。勉強ができるといううれしさがあった」と説明。台湾な