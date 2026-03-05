アメリカのトランプ政権が発動した「相互関税」をめぐり、国際貿易裁判所は関税を負担したすべての企業が「還付を受ける権利がある」との判断を下しました。この裁判はトランプ政権が発動した「相互関税」をめぐり連邦最高裁が先月、「相互関税」は違法との判断を示したことを受け、アメリカの企業が政府に利子を含む関税の返還を求めたものです。国際貿易裁判所は4日、関税を負担したすべての企業が「還付を受ける権利がある」と