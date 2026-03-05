外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」について、警察庁によりますと手続きを厳格化した去年10月から12月の合格率は「知識確認」が42.8パーセント、「技能確認」は13.1パーセントでした。2024年1年間の合格率は「知識確認」が92.5パーセント、「技能確認」は30.4パーセントで、厳格化によって「知識確認」はおよそ54パーセント減、「技能確認」はおよそ57パーセント減となりました。これについて警察庁