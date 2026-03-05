昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。これまでの人生で一番高額な買い物について語った。これまでで一番高価な買い物は「家」という中田氏。「かまいたち」山内健司が「どのくらい…言いそう…」と小声でけしかけると、「4億はしなかったと思います」とサラリ。「ココリコ」遠藤章造は「ちなみにローンですか？キャッシュですか？」と“追撃