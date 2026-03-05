2026ワールドベースボールクラシック東京プール開催を記念し、東京タワーで4日間の特別ライトアップが行われることが発表されました。特別ライトアップが開催されるのは、3月6日(金)、7日(土)、8日(日)、10日(火)の日没〜午前0時までの間。初日の6日のみ、点灯時間が日本対チャイニーズ・タイペイ戦開始直前の午後6時45分〜午前0時となっており、東京スカイツリーと同時にライトアップが行われる予定です。また、日によってライト