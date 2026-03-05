SixTONES松村北斗（30）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこあポケモン』」発売記念イベントに登壇した。きょう5日発売の同ゲームは、プレーヤーが“ニンゲンにへんしんしたメタモン”になり，個性豊かなポケモンたちと一緒に理想の街を作り上げることができる。最大4人でのマルチプレイも可能。発売日を迎え、松村は「ポケモンが初めての方も新たな層も楽しめるゲーム。ま