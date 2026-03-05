◆■心を奪われた韓国のエース、イヒョンジュンの活躍 エース、リーダとしてチームをけん引 [写真]＝fiba.basketball 勝者がいれば、敗者もいる。 『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選』Window2の韓国戦。日本は大激闘の末、韓国に78－72で勝利し、2次ラウンド進出に向けて貴重な1勝をもぎ取った。終盤に逆転勝利を手繰り寄せた日本代表の奮闘