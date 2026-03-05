NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第109話では、ヘブン（トミー・バストウ）がフィリピンへ旅立つ決意を固める一方で、トキ（髙石あかり）の妊娠という知らせが2人の未来を大きく揺らす展開となった。お互いを思うからこそ別々の道を選ぼうとした夫婦の覚悟が、思いがけない形で見つめ直される回でもある。 参考：『ばけばけ』は妊娠・出産をどう描く？『マッサン』『虎に翼』など近年の朝ドラと比較 きっかけと