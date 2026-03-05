アニメーション映画『鉄コン筋クリート』が5月8日より2週間限定で全国リバイバル上映されることが決定した。 参考：『えんとつ町のプペル』にみるSTUDIO4℃の熱量『鉄コン筋クリート』に通じる衝撃とは 原作は、『ピンポン』や『青い春』などで知られる松本大洋の人気コミック。義理と人情とヤクザの“地獄”の街「宝町」を根城に自由に飛び回る「ネコ」と呼ばれる2人の少年、クロとシロが、ヤクザたち