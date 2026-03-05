「しまった…レジのお金が合いません…やはりお昼ごはんをレジのお金で買ったのがまずかったでしょうか……」 【写真】ついつい撮影したくなる？『よいこのバニポテ』ポップアップショップ かわいらしいキャラクターデザインと、ちょっぴり毒のあるシュールなユーモアで支持を集める『よいこのバニポテ』。Xで毎投稿のようにバズを生み出す同アカウントが、初のポップアップショップを開催している（3月