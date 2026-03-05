５日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東情勢を巡る過度な懸念が和らぎ、リスクオンの地合いとなったことから安全資産とされる債券は売りが優勢だった。 一部で「イラン情報省の工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に間接的に接触し、戦争終結の条件を協議することを提案してきた」と報じられ、運用リスクを回避する「リスクオフ」の動きが後退。前日の欧米株高を追い風に日経平均株価が急反発したことなどが影響し、