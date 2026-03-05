疲れがなかなか取れない…【マンガを読む】手間はかけたくないけど栄養は取りたい…自称「ズボラ」マンガ家がたどり着いた答え「朝、起きた瞬間から体が重い」「夕方になると電池切れ……」。仕事に家事に育児にと、ノンストップで走り続けていると、週の後半にはへとへとに。そんな私たちの「元気のベース」を支えてくれる成分として、今改めて注目したいのが「タウリン」です。今回は、知っているようで知らないタウリンの正体と