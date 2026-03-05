クナイプは3月24日、新商品「クナイプ バスソルト ハイビスカス＆フィグの香り」を発売します。■肌をしっとりと整えるスイートアーモンドオイルも配合同商品は、女性特有のリズムによって変化しやすい心身のコンディションに寄り添い、ハイビスカスとフィグの香りでリラックスの時間を演出するバスソルトです。ポリフェノールやクエン酸を含んで巡りや代謝をサポートするハイビスカスエキスと、保湿成分を含み乾燥やデリケートな