今年１月、米沢市内でカッターのようなもので首などを切りつけられたと噓をつき警察の業務を妨害したとして、３１歳の理学療法士の男が逮捕されました。※画像は発生当時のもの 【写真を見る】首と手首に自ら傷を...米沢市のカッター切りつけも自作自演理学療法士の男(31)を偽計業務妨害で逮捕山形県内で事件の狂言つづく（山形） 男は容疑を認めています。 偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、米沢市