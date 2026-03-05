４強進出に望みをつなぐ一撃だ。ガンバ大阪は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグ２の準々決勝第１戦で、タイのラーチャブリーとホームで対戦した。試合は１−１で決着。18分に先制を許すも、84分に試合を振り出しに戻す。貴重な同点ゴールを決めたのは、途中出場の名和田我空だ。右サイドの岸本武流からのクロスにボックス内で反応。巧みなポジショニングでフリーになり、右足を振る。強烈なダイレクトシュートをゴー