歌手・桑田佳祐の新曲「人誑し／ひとたらし」が、テレビアニメ『あかね噺』（4月4日より放送開始）のオープニング主題歌に決定した。これを記念して、作者・馬上鷹将（作画）が描いた桑田の描き下ろしイラストが公開された。着物姿に身を包んだ桑田が自身のギターを持つ、印象的な一枚になっている。【画像】顔そっくり！『あかね噺』作者が描いた桑田佳祐のイラストまた、公開された動画では、アニメーション化された桑田が登