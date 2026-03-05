積水ハウス [東証Ｐ] が3月5日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比8.7％増の3278億円に伸びたが、27年1月期は前期比4.2％減の3140億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の145円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.8％増の1278億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.3％→10.3％に改善した。 株探ニュ&#