5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1680円高の5万5650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万5713.27円に対しては63.27円安。出来高は4万3793枚となっている。 TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比97ポイント高、現物終値比9.07ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 55650 +168