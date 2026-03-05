6月12日より全国公開となる映画『Michael／マイケル』のポスタービジュアルと日本版予告が解禁された。【写真】絶対ほしい！劇場前売特典「成長する！マイケル4変化カード」人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。グラミー賞を13度受賞し、ロックの殿堂にジャクソン5とソロ名義で2度刻まれた唯一無二の存在は、時代や国境を超え、今なお数え切れないアーテ