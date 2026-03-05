日経225先物は11時30分時点、前日比1370円高の5万5620円（+2.52％）前後で推移。寄り付きは5万6300円と、シカゴ日経平均先物（5万6370円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。開始直後に5万6070円まで上げ幅を縮めた後は上へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万6640円まで買われた。ただし、買い一巡後は利益確定に伴うロング解消が入り、終盤に5万5470円まで上げ幅を縮めた。 25日移動平均線（5万6070円）を上