特殊詐欺の「受け子」をＳＮＳで募集したとして男女２人が逮捕・送検されました。警察は、闇バイトを募集するグループによる組織的な犯行とみて実態解明を進めています。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、住所不定の山下大輝容疑者と神奈川県の山崎悠容疑者です。２人は２０２５年７月、「高額バイトあります」などとＳＮＳに投稿し、応募してきた人に特殊詐欺の「受け子」をするよう勧誘した疑いがもたれています。警