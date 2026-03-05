“おしゃれと仕事のモチベーション”として、20年近く愛され続けている映画『プラダを着た悪魔』(2006年)。その続編『プラダを着た悪魔 2』が、2026年5月1日(金)に日米同時公開される。【写真】長い年月を経て、今やミランダと肩を並べるほどの自信と存在感を感じさせるアンディあの4人のアイコン達が“アップグレード”して全員集合！映画『プラダを着た悪魔2』2026年GWに公開■働く女性のバイブル――名作をもう一度おさらい前作