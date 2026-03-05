これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。 上・中越では昼過ぎまで、下越と佐渡では夜のはじめごろまで高波に注意してください。 ◆5日(木)これからの天気 午後も雲の広がるところが多く、昼過ぎまではにわか雨やにわか雪のところがありそうです。 沿岸部では、ときおり北西の風が強まるでしょう。 降水確率は、山沿いを中心にやや高いところが