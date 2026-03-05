プロフィギュアスケーターの高橋大輔が、5日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。卒業することが発表された。【写真】かっこいい！ゆるふわヘアでガッツポーズの高橋大輔3月中にロケのVTRは放送されるというが、スタジオ生出演はこの日が最後。番組の冒頭、ハライチの澤部佑が「だいちゃん（高橋）がきょうで生放送最後ということで。きょうで生放送卒業」と話した。2年間務めた高橋は「やっ