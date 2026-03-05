いま気になる話題について、マチのみなさんにお話を聞いてきました。（宮永キャスター）「３月になりましたがまだまだ寒い日が続きますね。雪かきなど冬の疲れは溜まっていませんか？そんな時には温泉で癒したいところですよね。私はやっぱり定山渓温泉でしょうかね。みなさんのおすすめの道内の温泉はどこでしょうか？」『あなたが実際に行って良かった“道内おすすめの温泉地”は？』（宮永キャスター）「道内のおす