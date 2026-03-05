JR九州は、県警と連携して列車内での不審者対応訓練を行いました。（不審者）「何してんだよオラ。ビー―（非常ボタン）」（職員）「110番通報をお願いします」不審者対応訓練は、JR九州の職員や鹿児島西警察署の警察官、約40人が参加し走行中の列車内で、刃物を持った不審者が暴れたことを想定して行われました。（警察官）「男性が1名、刃物を振り回して大声で叫んでいる状況です」乗客を安全な場所に避難させ、