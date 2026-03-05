俳優の草なぎ剛主演のドラマ『フードファイト』シリーズが、3月6日から動画配信サービス「Hulu」で一挙先行配信されることが決定した。2000年に放送された連続ドラマ全11話に加え、スペシャルドラマ『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』（ともに2001年放送）もあわせて配信される。【画像】円熟味もぐっと増した草なぎ剛の近影本作は、脚本家・野島伸司が企画を手がけた異色のエンターテインメント