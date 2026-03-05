第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の開幕式が5日午前9時、北京の人民大会堂で行われ、習近平氏ら党・国家指導者が出席した。李強総理が国務院を代表し、政府活動報告を行った。（提供/人民網日本語版・編集/LX）