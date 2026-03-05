大阪経済大学は３月５日、企画・総務部に勤務していた３０代の男性専任職員が、去年６月〜今年１月に大学の後援会の資金や、大学総務課の小口現金を横領していたと発表しました。横領総額は約４２００万円にのぼるということで、同大学はこの職員を懲戒免職にしたということです。大阪経済大学（大阪市東淀川区）によると、今年２月に総務課の小口現金の月次処理を行った際に、現金の紛失を確認。さらに後援会のキャッシュカ