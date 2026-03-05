レゴジャパンは、大人向けレゴブロック「レゴアート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」を、2026年3月4日に全国のレゴストアおよびレゴ公式オンラインストアなどで発売する。完成後は名画を飾るように壁にかけて楽しめる米ニューヨークのメトロポリタン美術館とコラボレーションし、クロード・モネが1899年に描いた「睡蓮の池に架かる橋」を大胆に解釈し、レゴブロックで再現したセットが登場。3179ピースで構成され、作品を象