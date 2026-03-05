櫻坂46の三期生メンバー11人全員が出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』が、映像配信サービス「Lemino」にて3月6日正午より独占配信される。今回のインタビューには、三期生から中嶋優月、遠藤理子、村井優、小田倉麗奈、山下瞳月が登場。それぞれ別の回に出演する5人に、エピソードごとに自身の注目ポイントを語ってもらった。【撮り下ろしソロショット】役衣装で普段とは違った一面見せる三期生メンバー【中嶋優月