DLEはきょう5日から、「DLEオンラインくじ『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』」の販売を開始した。長年親しまれてきたロッテの「コアラのマーチ」の中でも、シュールで愛らしい個性的な絵柄に焦点を合わせた企画で、すべて実際の菓子で展開されている絵柄を使用した商品をラインナップする。【画像】「分身コアラ」に「マッスルコアラ」…”個性派コアラ”全部見せ同くじはハズレなし。クッションやマグカップなどのA〜E