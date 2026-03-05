韓国の俳優パク・ヒョンシクが、12日にファンミーティング『2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]』を開催。その模様を、午後6時からTELASAで独占生配信するが決定した。【画像】ブラック×ホワイトでスタイリッシュなパク・ヒョンシク2017年放送の大ヒットドラマ『力の強い女 ト・ボンスン』でブレイクを果たし、日本での知名度を一気に高めたパク・ヒョンシク。その後も『花郎