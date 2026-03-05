お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、7日に放送される。今回は、車好きで知られる歌手の井倉光一を迎え、「愛車遍歴的 教えて！イクラちゃん！ アメ車の魅力を語りまSHOW！」を送る。【最新番組カット】かっこいい…イクラちゃんが“アメ車”300台乗り継ぐきっかけの1台の全貌“イクラちゃん”は「The Moon Dogs」のボーカル