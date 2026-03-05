人気アニメ『ご注文はうさぎですか？』（ごちうさ）の新作アニメ『劇場版 ご注文はうさぎですか？〜We Are Family!〜』のティザービジュアル第2弾が解禁された。【画像】全種類ほしい！『劇場版 ごちうさ』ムビチケの絵柄＆特典ファイルまた、28日より「AnimeJapan 2026」博報堂DY ミュージック&ピクチャーズブースにて「クリアファイル付きムビチケカード」の先行販売を実施するほか、キャスト登壇イベントと橋本裕之総監