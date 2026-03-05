BSテレ東は6、13日の2週にわたり『休日、激うまバーガーにかぶりつく』を放送する。今ノリにのっている俳優・前原瑞樹が初のグルメナビゲーターに挑む。【番組カット】ガブッ！激うまバーガーにかぶりつく前原瑞樹頑張った自分へのご褒美に。休日、思わず食べたくなる人気グルメバーガーにかぶりつくのは、昨年、社会現象にもなったドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で主人公の後輩役で注目され、さらに連続テレビ小説『