テレビアニメ『幻想水滸伝』が10月より放送されることが決定した。あわせて第1弾PVと追加キャストが発表された。PVでは主人公のリリュウやジョウイをはじめ、物語を紡ぐメインキャラクターたちが登場している。【動画】新キャラも登場！公開された『幻想水滸伝』PV解追加キャストは「ルカ・ブライト」は八代拓、「ジル・ブライト」は安済知佳、「ラウド」は峰晃弘、「ピリカ」は近貞月乃、「ルック」は村瀬歩、「シュウ」は大