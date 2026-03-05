モデルで女優の谷まりあ（30）が5日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドでの写真を公開した。「可愛すぎる世界にきゅんでした」とつづり、2日までディズニーランドで開催していたスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を楽しむ様子を複数投稿。頭にピンクのカチューシャをつけ、首からミニーの水玉のリボンのショルダーバッグを下げ、イベントを満喫している。