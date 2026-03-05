中国電力が上関原発の建設に必要な海底ボーリング調査の妨害行為禁止を求めた訴訟の判決で、山口地裁岩国支部に向かう住民団体＝5日午前中国電力が山口県上関町で計画する上関原発の建設に必要な海底ボーリング調査を妨害され計画中断を余儀なくされているとして、妨害行為の禁止を住民団体に求めた訴訟で山口地裁岩国支部（小川暁裁判長）は5日、禁止を命じる判決を言い渡した。上関原発計画は2011年の東京電力福島第1原発事