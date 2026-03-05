アメリカのトランプ大統領は4日、イランへの軍事作戦について「10点満点中15点だ」と評価し、作戦を継続する考えを示しました。中継です。◇軍事作戦を自画自賛し攻撃を続けると表明したトランプ大統領ですが、いつ、どのように終結させるのか見通しは示しておらず、収束する兆しはみえていません。トランプ大統領「軍事作戦は非常に順調だ。控えめに言っても10点満点で15点くらいだ。今後もうまくいくだろう」トラ