映画「冬のソナタ日本特別版」が、6日に日本で公開される。4K映像で再編集され、丸の内ピカデリーなど、日本全国76の映画館で上映される（一部映画館では後日公開）。ペ・ヨンジュンとチェ・ジウによる純愛ドラマは、03年に日本で放送されると一台ブームに。「冬ソナ」の呼称や主演のヨンジュンを「ヨン様」と呼ぶファンもあらわれ、日韓文化交流の先駆けとして、韓国ドラマの代名詞的存在を維持している。韓国メディアのザ・フ