横浜市営地下鉄ブルーライン（資料写真）５日午前１０時５分ごろ、横浜市港北区新横浜２丁目の市営地下鉄ブルーライン新横浜駅構内で、レール付近から煙が上がっているのを巡回中の駅員が発見した。影響で、同線は横浜−新羽間の上下線で運転を見合わせている。市交通局運転課によると、再開の見込みは立っていない。同課によると、通電を止め、駅員が消火した。消防と警察が現場を検証し、原因を調べている。