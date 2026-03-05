Image: Shutterstock 2026年1月24日の記事を編集して再掲載しています。最近、PCを使っていて「これ、本当に自分の持ち物なのかな？」と感じることはありませんか？勝手に始まるアップデート、頼んでもいないのに表示される広告と強制されるAI機能。ネット上では今、こうしたWindows 11の振る舞いに「もう付き合ってられない」と見切りをつけ、Linuxへ乗り換える人がちらほら出てきています