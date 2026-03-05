【Steamトレンド】 3月5日12時公開 利用料金：無料 リュウズオフィスは3月5日12時、Steamユーザーのためのゲーム発掘サイト「Steamトレンド」を公開した。利用料金は無料。 「Steamトレンド」は、日々大量のゲームがリリースされるSteamで「今流行っているゲーム」や「あなたにぴったりの作品」をいち早く見つけられるキュレーショ