HALMEK upとハルメク 生きかた上手研究所は2026年3月4日、「春の節目に関する意識・実態調査」の結果を発表した。調査期間は2026年1月30日〜2月3日、調査対象は40〜65歳の全国のHALMEK up会員女性431名、調査方法はWEBアンケート。春の年度替わりに持つイメージ全国の40〜65歳女性に春の「年度替わり」をどう感じるか聞いたところ、「何かを新しく始めたい・挑戦したいと感じる時期」(47.3%)が最多となった。特に55〜59歳では50.8%