ド軍キケ、プエルトリコ代表に合流へ、ベルトランGMも歓迎「若手にいい影響」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するプエルトリコ代表に“強力な助っ人”が加わる。左肘手術の影響で、WBC参加を辞退したドジャースの「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がチームに合流。代表恒例の金髪に染め上げた姿も公開され、ファンから「最高の応援団長」「イケメンさが発揮されてしまう」などと絶賛の声が上がっている